Лаврентьев рассказал о провокации в Идлибе

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что ситуация в районе сирийского Идлиба, где идет съемка постановочных роликов о якобы примененном химоружии, достаточно напряженная и опасная, передает РИА «Новости».

«Как вы знаете, уже сегодня появились сообщения о том, что в район Идлиба прибыли представители СМИ ряда стран, уже вовсю идет съемка постановочных роликов о якобы примененном химоружии в районе Идлиба, которые потом собираются представить как доказательства преступлений правительства Сирии против мирных граждан», — сказал Лаврентьев.

Ранее складывающая ситуация в Идлибе была обсуждена на встрече стран-гарантов «Астаны» и спецпосланника ООН.