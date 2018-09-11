Эрдоган заявил о рисках атаки на Идлиб

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что атака по сирийскому Идлибу грозит Турции гуманитарными рисками. Слова Эрдогана передает Reuters.

Также турецкий лидер отметил, что атака по Идлибу может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в регионе. При этом Эрдоган призвал международное сообщество принять меры по Идлибу, который является последним центром сирийской оппозиции. Президент подчеркнул, что в противном случае «всему миру придется заплатить».

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет информации о том, согласовали ли Москва и Дамаск сроки наступления на Идлиб.

Также ранее российское Минобороны сообщало, что самолеты США нанесли удар фосфорными боеприпасами в провинции Дейр-эз-Зор.