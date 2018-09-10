В Киеве найден мертвым иностранный инструктор украинской Нацгвардии

В Киеве был обнаружен мертвым иностранный спецназовец и инструктор Нацгвардии Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киевской полиции.

По имеющимся данным, иностранный гражданин был найден на своей съемной квартире в Киеве. В ведомстве рассказали, что женщина обнаружила квартиранта без признаков жизни и вызвала правоохранителей.

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«На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный травматический и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего», — сказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. Его знакомые отметили, что в последнее время погибший был замкнут, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение.

Отмечается, что по факту обнаружения тела иностранца было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» с дополнительной квалификацией — «самоубийство».