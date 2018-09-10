Коалиция во главе с США предупредила о скором наступлении на ИГ

Коалиция стран во главе с Соединенными Штатами по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) объявила о скором начале наступательной операции против террористов в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу коалиции.

Таким образом в пресс-службе опровергли сообщения ряда СМИ о том, что операция в районе сирийского города Хаджин уже началась.

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«Операция, которую возглавят Сирийские демократические силы, начнется очень скоро», — сказали в пресс-службе.

США и их союзники ведут операцию против ИГ в Ираке и Сирии с 2014 года.

Ранее в США заявили о подготовке к окончательной фазе операции против ИГ в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.