В России планируют создать десантный конвертоплан

В России планируется создание десантного конвертоплана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

По данным агентства, ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя.

Реклама

Как отмечается, Воздушно-десантные войска могут представить техническое задание по созданию конвертоплана до конца сентября

В прошлом году сообщалось, что в России в интересах военных создаются конвертопланы и тяжелые беспилотные летательные аппараты.

Как отмечалось, в России также развивается беспилотная тематика.