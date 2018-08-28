Песков прокомментировал участие КНР в учениях «Восток-2018»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал участие китайских военных в российских внутренних учениях, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, это говорит о расширении взаимодействия государств во всех сферах.

«Это говорит о расширении взаимодействия во всех сферах двух союзников», — сказал Песков.

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Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные маневры «Восток-2018» станут крупнейшими за 37 лет. Отмечалось, что в учениях примут участие почти 300 тыс. военных, будут задействованы Тихоокеанский и Северный флот, а также ВДВ.

Из техники в маневрах будут задействованы танки, БТР, БМП, а также самолеты, вертолеты и беспилотники. Маневры «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября.