Стал известен срок заключения контракта на поставку Су-57 для Минобороны

Руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Министерство обороны планирует заключить контракт на поставку истребителей Су-57. Об этом он рассказал в интервью для передачи «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

«До конца лета, я думаю. Наверное, на «Патриоте» мы подпишем с министерством обороны контракт, и это такое знаковое событие для нас, на поставку первой установочной партии», — сказал Слюсарь.

Реклама

По его словам, в министерстве запланировали покупку 12 истребителей, а поставки непосредственно в часть начнутся с 2019 года. Он также выразил надежду на высокий спрос на самолет четвертого поколения, который существенно уступает в цене своим американским конкурентам — F-22 и F-35.

Ранее американский журнал Military Watch сравнил характеристики российского истребителя Су-57 и американского F-35.