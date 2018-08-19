«Талибан» отпустит сотни заложников в честь Курбан-байрама

Руководство радикального движения «Талибан» объявило о планах по освобождению сотен заложников в честь Курбан-байрама, передает Reuters.

Отмечается, что подробностей об этих планах в «Талибане» раскрывать не стали.

Также источники рассказали, что, лидеры движения дали предварительное согласие на четырехдневное перемирие с Афганистаном.

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Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии «Талибаном» в честь праздников. Он пообещал, что действие режима прекращения огня продлится три месяца, до дня рождения пророка, при условии, если «Талибан» также будет соблюдать условия режима перемирия.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.