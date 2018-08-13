СМИ: главарь ИГ тяжело ранен

Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение, сообщает телеканал Al-Sumaria.

По данным СМИ, которое ссылается на иракский источник в силах безопасности, из-за болезни аль-Багдади фактически не управляет группировкой и прикован к постели.

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Отмечается, что на его место был выбран Абу Осман аль-Туниси.

По данным источника, аль-Багдади был ранен в июне при атаке иракских ВВС на одно из селений, захваченных ИГ.

Раннее глава разведки Ирака рассказал о местонахождении лидера ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.