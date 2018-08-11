СМИ: ПВО Сирии уничтожили воздушную цель в Дамаске

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала вражескую цель в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на информацию, поступившую от собственного корреспондента.

Агентство не приводит никаких подробностей инцидента.

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Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили два беспилотника, запущенных в направлении авиабазы Хмеймим с подконтрольной боевикам территории в провинции Латакия. Отмечалось, что летательные аппараты были ликвидированы штатными зенитными огневыми средствами на удалении от авиабазы.

В результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб также не был нанесен.