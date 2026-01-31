Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

На украинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

На Южноукраинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока
Dmytro Larin/Shutterstock/FOTODOM

Аварийное отключение энергоблока произошло на Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«На Южноукраинской АЭС один блок остановился аварийно, а на другом вынуждено снизили мощность. Также на Ровенской АЭС понизили мощность», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что также была понижена мощность на энергоблоках Ровенской АЭС. Официальных комментариев относительно инцидента пока не поступало.

Днем 31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения после того, как случился технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

В Киеве из-за блэкаута перестало работать метро. В настоящее время подземные станции метрополитена могут работать как укрытия на резервном питании станций. Кроме того, в украинской столице отключились системы водоснабжения.

Ранее в США оценили приостановку Россией ударов по энергообъектам Украины.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!