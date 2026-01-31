На украинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

Аварийное отключение энергоблока произошло на Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«На Южноукраинской АЭС один блок остановился аварийно, а на другом вынуждено снизили мощность. Также на Ровенской АЭС понизили мощность», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что также была понижена мощность на энергоблоках Ровенской АЭС. Официальных комментариев относительно инцидента пока не поступало.

Днем 31 января министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна осталась без электроснабжения после того, как случился технологический сбой с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

В Киеве из-за блэкаута перестало работать метро. В настоящее время подземные станции метрополитена могут работать как укрытия на резервном питании станций. Кроме того, в украинской столице отключились системы водоснабжения.

