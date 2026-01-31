Иран объявил о военных учениях у своих берегов

Иран объявил о военных учениях с боевыми стрельбами в Ормузском проливе

Иран начал в Ормузском проливе двухдневные военные учения с проведением боевых стрельб. Как сообщает Al Jazeera, маневры проходят в акваториях Персидского и Оманского заливов, подробности пока не разглашаются.

В ответ на действия Ирана Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) выступило с предостережением. Оно призвало Тегеран воздержаться от любых действий, представляющих опасность в данном регионе.

«CENTCOM призывает Корпус стражей исламской революции провести объявленные военно-морские учения в безопасной, профессиональной манере, избегая ненужного риска для свободы судоходства в международном морском пространстве», – говорится в сообщении.

В заявлении американского командования особо подчеркивается, что США не допустят провокаций вблизи своих кораблей.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что флотилия кораблей Военно-морских сил (ВМС) США движется в сторону Ирана «на всякий случай». Глава Белого дома подчеркнул, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло».

Ранее WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.