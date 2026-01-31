Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Иран объявил о военных учениях у своих берегов

Иран объявил о военных учениях с боевыми стрельбами в Ормузском проливе
U.S. Navy

Иран начал в Ормузском проливе двухдневные военные учения с проведением боевых стрельб. Как сообщает Al Jazeera, маневры проходят в акваториях Персидского и Оманского заливов, подробности пока не разглашаются.

В ответ на действия Ирана Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) выступило с предостережением. Оно призвало Тегеран воздержаться от любых действий, представляющих опасность в данном регионе.

«CENTCOM призывает Корпус стражей исламской революции провести объявленные военно-морские учения в безопасной, профессиональной манере, избегая ненужного риска для свободы судоходства в международном морском пространстве», – говорится в сообщении.

В заявлении американского командования особо подчеркивается, что США не допустят провокаций вблизи своих кораблей.

23 января президент США Дональд Трамп заявил, что флотилия кораблей Военно-морских сил (ВМС) США движется в сторону Ирана «на всякий случай». Глава Белого дома подчеркнул, что «предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло».

Ранее WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!