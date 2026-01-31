В Иране ответили на сообщения о покушении на командующего КСИР

Tasnim: слухи о нахождении главы ВМС КСИР на месте взрыва на юге Ирана ложны

Сообщения о том, что на месте взрыва на юге Ирана находился командующий военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Алиреза Тангсири, не соответствуют действительности. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Эта новость была полностью ложной», — сообщает осведомленный источник агентства.

В материале отмечается, что в последнее время стали распространяться слухи о покушении на Тангсири. Агентство связало эти сообщения с «психологическими операциями антииранского движения».

До этого ряд Telegram-каналов опубликовал сообщения о том, что Тангсири не выжил после взрыва на юге Ирана. Инцидент, о котором идет речь, произошел в жилом помещении в городе Бендер-Аббас. СМИ пишут, что в результате инцидента были повреждены несколько жилых зданий и автомобилей.

Агентство ISNA также сообщило, что из-под завалов были извлечены четыре человека.

