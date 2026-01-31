Жителям Московского региона рассказали о погоде в первую ночь февраля

Гидрометцентр: в ночь на 1 февраля в Москве и области ожидается до -25 градусов

В первую ночь февраля в Московском регионе ожидаются морозы до -25 градусов и метель. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

По информации синоптиков, температура в ночь на 1 февраля в Москве опустится до -22 градусов, а в области — до -24. Первого февраля в столице будет минус 22, а в Подмосковье — до 25 градусов мороза, предупреждают синоптики.

Также местами в Московском регионе прогнозируют метели и гололедицу.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура в столице опустилась до -20,4 градуса, а уровень снежного покрова обновил суточный рекорд последнего дня января. Предыдущий рекорд высоты снежного покрова в этот день был установлен в 1994 году — 59 см.

