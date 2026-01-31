Размер шрифта
В США начался частичный шатдаун

Правительство США частично приостановило работу до одобрения финансирования
В США началась частичная приостановка работы правительства страны из-за отсутствия финансирования (шатдаун). Об этом сообщает The Guardian.

«Частичная приостановка работы федерального правительства (шатдаун) началась в полночь 31 января в связи с отсутствием финансирования», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что шатдаун явился результатом отказа сенаторов-демократов проголосовать за законопроект, которые разрешает продолжение расходов Министерства внутренней безопасности, после убийств в Миннесоте.

Сенат Соединенных Штатов 30 января утвердил пакет законопроектов о финансировании деятельности большинства федеральных ведомств до окончания текущего финансового года — 30 сентября. Документами предусматривается выделение денежных средств Пентагону, Государственному департаменту, министерствам финансов, здравоохранения, труда и ряду других структур.

До этого сообщалось, что законопроект о финансировании шести федеральных ведомств, включая Пентагон и министерство внутренней безопасности (МВБ), не прошел процедурное голосование в сенате, что резко повысило вероятность очередного шатдауна на фоне сохраняющихся разногласий между демократами и республиканцами.

Ранее сообщалось, что США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию МВБ.
 
