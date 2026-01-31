Бывший президент Молдавии обвинил Санду в блэкауте

Граждане Молдавии оказались без электроэнергии в разгар зимы из-за безответственных решений президента Майи Санду и ее правящей партии, которые отказались отказались от ее поставок с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (МГРЭС). Об этом ТАСС заявил бывший президент республики, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

Он напомнил, что МГРЭС стабильно работала и десятилетиями снабжала Молдавию самой дешевой в регионе электроэнергией.

«Но президенту Майе Санду и ее окружению плевать на беды граждан, которые вынуждены из-за их некомпетентности переплачивать за электроэнергию и газ, приобретаемые втридорога по мутным схемам через европейских посредников», — подчеркнул Додон.

До этого «Новости Приднестровья» сообщали, что из-за аварийного отключения линии электропередачи на МГРЭС-Вулканешты возникли перебои в электроснабжении не только у потребителей региона, но и по всей Молдавии.

Позднее в министерстве энергетики Молдавии объяснили, что в электросети Украины возникли «серьезные проблемы», из-за чего произошло падение напряжения на линии 400 кВ Исакча — Вулканешты — МГРЭС.

По словам мэра Кишинева Иона Чебана, большая часть молдавской столицы оказалась обесточена.

Ранее погранпосты на границе Молдавии и Украины перестали работать после аварии в энергосистеме.