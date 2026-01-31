Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Наука

Ученые обнаружили сходство чумы Юстиниана с пандемией COVID-19

Массовое захоронение в Иордании проливает свет на самую раннюю в мире пандемию
In Terra Veritas

Международная группа ученых под руководством США провела в Джераше (Иордания) исследование, посвященное жертвам чумы Юстиниана, их образу жизни, восприимчивости к болезни и причинам их пребывания в эпицентре пандемии, бушевавшей с 541 по 750 год нашей эры. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Journal of Archaeological Science.

«Ученые рассказали «человеческую историю» о кризисе, начавшемся во время чумы Юстиниана — пандемии, коснувшейся миллионов людей в Византийской империи», — говорится в публикации.

По информации журналистов, ученые обнаружили первое в Средиземноморье массовое захоронение жертв самой ранней в мире зарегистрированной пандемии. Они узнали новые подробности о чуме Юстиниана, ставшей причиной окончания жизни миллионов людей в Византийской империи в период с VI по VIII века. Так, анализ ДНК, взятой из тел на массовом захоронении, показал, что могила представляла собой «единичное погребальное событие», а не обычный, постепенный рост захоронений, образовавшийся с течением времени, характерный для традиционного кладбища.

Как отмечается, среди пострадавших от чумы Юстиниана был разнообразный демографический состав. По словам исследователей, это свидетельствует о том, что в основном мобильное население оказалось вместе и фактически было изолировано в одном месте из-за болезни, подобно тому, как прекратились поездки во время пандемии COVID-19.

В 2019 году сообщалось, что генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, которая охватила не только Византию, но и Британию, Францию и Испанию. Ученые пришли к выводу. что масштабы эпидемии недооценивались, поскольку, как выяснилось, она поразила практически всю Европу.

Ранее стало известно, что чуму Юстиниана спровоцировали вулканы.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!