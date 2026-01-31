Размер шрифта
Армия

В Иране заявили, что «держат палец на курке» на фоне стягивания сил США

Командующий ВС Ирана Хатами: Тегеран следит за движениями США на Ближнем Востоке
Iranian Army Office/Global Look Press

Вооруженные силы Ирана следят за всеми передвижениями США в ближневосточном регионе и находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Об этом заявил командующий армией Исламской Республики Амир Хатами на фоне усиления военного присутствия США вокруг Ирана, пишет агентство Tasnim.

«Сегодня вооруженные силы Исламской Республики Иран пребывают в полной оборонной и военной готовности. Передвижения врага в регионе тщательно отслеживаются, мы держим палец на курке», — подчеркнул командующий.

23 января президент США Дональд Трамп объявил, что группа кораблей Военно-морского флота США направляется в сторону Ирана «на всякий случай». При этом глава Белого дома выразил надежду на то, что «в конечном итоге ничего не произойдет».

На этом фоне Иран начал в Ормузском проливе двухдневные военно-морские учения с проведением боевых стрельб. В США на это заявили, что не допустят провокаций вблизи своих кораблей.

Ранее WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.
 
