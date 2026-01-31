Размер шрифта
Во всех школах Мурманска отменили занятия

В Мурманске отменили занятия в школах из-за перебоев с электроснабжением
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Во всех школах Мурманска отменили занятия до нормализации ситуации с энергоснабжением. Об этом написал в Telegram-канале мэр города Иван Лебедев.

«До нормализации ситуации с энергоснабжением в городе все домашние задания можно не выполнять», — сообщил чиновник.

Он добавил, что это касается всех городских школ, их руководство предупреждено.

24 января Мурманск и Североморск остались без электричества из-за падения опор ЛЭП (линии электропередачи). В сетевой компании назвали причиной снегопад и шквалистый ветер.

Спустя неделю, 31 января, в части Мурманска и Североморска в связи с отключением ЛЭП снова было нарушено электроснабжение. Оно произошло из-за повреждения защитного троса на линии электропередачи. Для местных жителей организовали пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть пищу и воду и получить горячее питание.

Ранее под Мурманском мужчина пытался ограбить банкомат во время режима ЧС.
 
