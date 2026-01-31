Размер шрифта
Страны Прибалтики создадут пространство общей военной мобильности

ERR: в Эстонии сообщили о создании пространства военной мобильности стран Балтии
Global Look Press

Эстония, Латвия и Литва подписали соглашение о создании единого пространства военной мобильности. Документ зафиксировал договоренности о перемещении войск между этими государствами, сообщает телерадиокомпания ERR.

«Министры обороны стран Балтии договорились в пятницу о создании единого пространства военной мобильности, которое упростит передвижение войск, усилит оборону восточного фланга НАТО и сократит бюрократию в кризисных ситуациях», — передает телерадиокомпания.

Как отмечается, НАТО в настоящее время внедряет различные инициативы под предлогом якобы «сдерживания российской агрессии».

До этого в России ответили на территориальные притязания Эстонии. Так, временный поверенный в делах РФ в Таллине Камран Абилов назвал претензии Эстонии по поводу Печорского района Псковской области абсолютно недопустимыми. Таким образом Абилов прокомментировал заявление главы МВД Эстонии Игоря Таро, который осенью 2025 года сообщил о «решении многолетней проблемы». Таро рассказал, что в паспортах местных жителей Печорский район теперь указан как «территория Эстонии».

Ранее премьер Эстонии обвинил Россию в проблемах с экономикой.
 
