СМИ: Фицо предложил Европе «оливковую ветвь» мира

Bloomberg: Фицо наводит мосты с ЕС на фоне ухудшения связей с США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил восстановить отношения с лидерами европейских стран на фоне ослабления связей с США и «шаткой позиции» одного из основных союзников — премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом пишет Bloomberg.

«Роберт Фицо, чья поддержка [президента США] Дональда Трампа и борьба с институтами Европейского союза определили его премьерство, протягивает оливковую ветвь мира партнерам по ЕС», — говорится в статье.

Как отмечает Bloomberg, двухчасовая встреча Фицо с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже стала очередным сигналом о том, что словацкий премьер «намерен навести мосты» с другими членами Евросоюза. До этого же, подчеркивает издание, лидеров многих из этих государств Фицо называл «поджигателями войны» за их военную помощь Украине.

Bloomberg также пишет, что этот сдвиг происходит на фоне все более воинственной риторики Трампа в адрес европейских союзников, которая испортила его отношения с крайне правыми и популистскими фракциями в Европе, которые когда-то считали президента США образцом для подражания.

До этого «Известия» писали, что Трампа обидело, что ему не присудили Нобелевскую премию мира, поэтому он обострил отношения с Европой, заявив о притязаниях на Гренландию.

Ранее Трампа сравнили с Гринчем за «похищение Рождества» у европейцев.