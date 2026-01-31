Названа причина новой аварии на ЛЭП в Мурманской области

Новое отключение света в Мурманске произошло из-за повреждения защитного троса на линии электропередачи. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

По его словам, неисправность уже устраняет аварийная бригада. В настоящее время все объекты водоснабжения и котельные Мурманска подключены к электропитанию. Северная котельная также перешла в штатный режим работы. Разморозки домов не допущено, отопление в квартирах сохраняется, говорится в сообщении.

Чибис также сообщил, что котельные подключены и в Североморске. В микрорайоне Большое Сафоново выявлен технологический сбой на сетях теплоснабжения. Там также бригада приступила к восстановлению.

Для жителей Мурманска и Североморска работают пункты поддержки, где можно зарядить телефон, разогреть пищу и воду, а также получить горячее питание, добавил губернатор.

Утром 31 января «Россети Северо-Запад» сообщили, что в части Мурманска и Североморска было нарушено электроснабжение в связи с отключением линии электропередачи (ЛЭП). Повреждений опор ЛЭП зафиксировано не было, специалисты уже приступили к ликвидации последствий аварии и переключают потребителей на резервные схемы.

На фоне произошедшего общественный транспорт в Мурманске перевели на особый режим работы.

Ранее в Мурманской области мужчина пытался ограбить банкомат во время режима ЧС.