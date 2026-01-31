Правительство России вводит временный запрет на экспорт бензина и дизеля

Кабмин России вводит временный запрет на экспорт бензина и дизеля по конца июля

Российское правительство вводит временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года», — уточнили чиновники.

В кабмине отметили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

28 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что крупные российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) на фоне ожидаемого снятия эмбарго на экспорт бензина готовятся возобновить поставки.

Ограничения на экспорт были введены в сентябре прошлого года на фоне рекордных биржевых цен и рисков нехватки топлива на российском рынке. Ранее «Ъ» сообщал, что Минэнерго внесло постановление о снятии запрета на экспорт бензина с февраля.

Ранее ФАС возбудила дело против сетей АЗС.