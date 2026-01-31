«Тяжело подобрать слова»: Рыбакина о победе на Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) обратилась к своей сопернице — белорусской спортсменке Арине Соболенко.

«Тяжело подобрать слова… Хочу поздравить Арину с потрясающими результатами в последние пару лет. Знаю, это тяжело, но надеюсь, у нас ещё будет много финалов друг против друга. Поздравляю твою команду с тем, как вы все улучшаете. Вы делаете великолепную работу», — сказала она на корте.

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница теперь уже двух турниров Большого шлема (на ее счету также победа на Уимблдона-2022), и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница одиннадцати турниров WTA в одиночном разряде.

