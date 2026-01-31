Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Московские врачи продлили жизнь столетней пенсионерке

В Москве врачи продлили жизнь столетней пенсионерке
Московская медицина

В Москве медики спасли долгожительницу, поступившую в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Столетняя пенсионерка поступила в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, без сознания и на искусственной вентиляции легких. У нее диагностировали тяжелый порок сердца, перенесенный инфаркт, мерцательную аритмию, легочную гипертензию, а также сердечную и дыхательную недостаточность на фоне пневмонии. Медики несколько дней боролись за жизнь пациентки, и ее состояние в результате интенсивной терапии удалось стабилизировать.

Пенсионерку отключили от аппарата ИВЛ и перевели из реанимации в отделение кардиологии. После восстановления женщину выписали домой.

Ранее тюменские врачи спасли мужчину с огромной опухолью на лбу.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!