Валиева прыгнула четверной прыжок на чемпионате России

Вернувшаяся после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил фигуристка Камила Валиева прыгнула четверной тулуп в четвертьфинале чемпионата России по прыжкам.

За выступление в четвертьфинале она получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал. Четвертьфинальное состязание у женщин выиграла Алиса Двоеглазова (34,49), второе место заняла Мария Захарова (34,38 балла). Также в полуфинал вышли Дина Хуснутдинова, занявшая третье место (30,21), Дарья Садкова (26,56) и Софья Муравьева (26,18).

Другая возобновившая карьеру фигуристка Александра Игнатова (Трусова в девичестве) набрала 22,77 балла и не прошла в полуфинал.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

