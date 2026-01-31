Подростка, выстрелившего девушке в лицо в Петербурге, отправили под домашний арест

В Петербурге под домашний арест отправили юношу, выстрелившего в лицо девушке

В Петербурге избрали меру пресечения подростку, который выстрелил в лицо девушке на улице. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Юноше предъявили обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ, он признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 марта. Молодому человеку также запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства, переписываться и использовать интернет.

Инцидент произошел 28 января у торгового центра на Гражданском проспекте. 16-летний юноша выстрелил в лицо девушке из пневматического оружия, она получила ранение щеки. Пострадавшая обратилась к врачам, ей оказали необходимую медицинскую помощь и направили на амбулаторное лечение.

До этого в Челябинске подросток выстрелил из ракетницы в лицо школьнику, сообщает chel.kp.ru. По словам несовершеннолетних, стрелявший не знал, что оружие заряжено.

Ранее подросток выстрелил сверстнику в ухо из сигнального пистолета.