Валиева назвала лучшее событие в жизни со времен отстранения

Валиква о турнире по прыжкам: лучшее, что произошло в моей жизни за это время
Владимир Астапкович/РИА Новости

Камила Валиева поделилась эмоциями после выступления на чемпионате России по прыжкам, заявив, что это лучшее событие в ее жизни с момента отстранения, передает Sport24.

«Хочу сказать огромное спасибо всем зрителям, кто болел за меня, кто верил в меня. Ура, наконец-то я тут! Ощущения прекрасные. Это лучшее, что произошло в моей жизни за это время», — сказала Валиева.

Валиева прыгнула четверной тулуп в четвертьфинале чемпионата России по прыжкам.

За выступление в четвертьфинале она получила 29,28 балла, что позволило ей занять четвертое место и выйти в полуфинал.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях.

Ранее дочь Этери Тутберидзе стала знаменосцем сборной Грузии на Олимпиаде.
 
