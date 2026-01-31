В Молдавии рассказали о ситуации с электроснабжением на погранпунктах

Электроснабжение на всех пограничных таможенных постах Молдавии восстановлено. Об этом сообщила таможенная служба республики.

Несмотря на это, оформление грузов и документов пока осуществляется в ручном режиме, отметили в ведомстве.

Там рассказали. что продолжаются работы по устранению возникших технических трудностей, которые являются причиной временного перехода на ручной режим таможенного оформления. Таможенная служба, подчеркнула, что прилагает все усилия для скорейшего устранения неполадок и восстановления штатной работы.

31 января министерство энергетики Молдавии сообщило о перебоях в электроснабжении в ряде районов страны, вызванных серьезными проблемами в электросети Украины. Мэр Кишинева Ион Чебан также сообщал о массовых отключениях электроэнергии в столице, остановке троллейбусов и усилиях местных властей по решению проблемы с использованием генераторов. На фоне блэкаута на таможенных пунктах на границе с Украиной было прервано электроснабжение и введено ручное таможенное оформление.

Ранее на Украине заявили, что жизнь в Киеве стала невыносимой без света и отопления.