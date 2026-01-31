Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Молдавии рассказали о ситуации с электроснабжением на погранпунктах

Электроснабжение на всех таможенных пунктах Молдавии восстановлено
Shutterstock

Электроснабжение на всех пограничных таможенных постах Молдавии восстановлено. Об этом сообщила таможенная служба республики.

Несмотря на это, оформление грузов и документов пока осуществляется в ручном режиме, отметили в ведомстве.

Там рассказали. что продолжаются работы по устранению возникших технических трудностей, которые являются причиной временного перехода на ручной режим таможенного оформления. Таможенная служба, подчеркнула, что прилагает все усилия для скорейшего устранения неполадок и восстановления штатной работы.

31 января министерство энергетики Молдавии сообщило о перебоях в электроснабжении в ряде районов страны, вызванных серьезными проблемами в электросети Украины. Мэр Кишинева Ион Чебан также сообщал о массовых отключениях электроэнергии в столице, остановке троллейбусов и усилиях местных властей по решению проблемы с использованием генераторов. На фоне блэкаута на таможенных пунктах на границе с Украиной было прервано электроснабжение и введено ручное таможенное оформление.

Ранее на Украине заявили, что жизнь в Киеве стала невыносимой без света и отопления.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!