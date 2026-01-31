Теннисистка Рыбакина превзошла достижение Серены Уильямс

Теннисистка Рыбакина стала первой по проценту побед над первыми ракетками мира

Уроженка Москвы Елена Рыбакина стала первой по проценту побед над первыми ракетками мира, сообщает Opta.

В финале Australian Open Рыбакина обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

Рыбакина одержала 9 побед над лидерами рейтинга WTA при 6 поражениях, и показатель ее побед на первыми ракетками составляет 60%. Ранее лидерство по этому показателю удерживала американка Серена Уильям (58,6%).

Встреча, которая продлилась 2 часа 18 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 6:4. Соболенко подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Рыбакина сделала также пять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Рыбакина — бывшая третья ракетка мира; победительница теперь уже двух турниров Большого шлема (на ее счету также победа на Уимблдона-2022), и финалистка одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии — 2023) в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2025) в одиночном разряде; победительница одиннадцати турниров WTA в одиночном разряде.

