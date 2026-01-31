Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Дочь Канье Уэста впервые представила свою песню на концерте отца

12-летняя Норт Уэст выступила на концерте рэпера Канье Уэста в Мексике
соцсети

Дочь американского рэпера Канье Уэста Норт Уэст впервые представила собственную песню на сцене. Об этом сообщают местные СМИ.

12-летняя девочка выступила перед 42 тысячами зрителей в Мексике на концерте отца. Она спела о недавно сделанном пирсинге на пальцах.

До этого дочь Кардашьян и Уэста снялась в рекламе бренда матери.

Накануне Ким Кардашьян снялась в серебристом корсетном платье с откровенным декольте из винтажной коллекции Mugler 1986 года. Модель также надела массивные серьги. Звезде реалити-шоу собрали волосы в высокий хвост и сделали макияж с коричневыми тенями. Бизнесвумен была запечатлена на фоне елки с подросшими детьми: 12-летней Норт, 10-летним Сентом, 7-летней Чикаго и 6-летним Псалмом.

Ранее Пэрис Хилтон намекнула, что хочет помочь Бритни Спирс вернуться на сцену.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!