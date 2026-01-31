Дочь Канье Уэста впервые представила свою песню на концерте отца

12-летняя Норт Уэст выступила на концерте рэпера Канье Уэста в Мексике

Дочь американского рэпера Канье Уэста Норт Уэст впервые представила собственную песню на сцене. Об этом сообщают местные СМИ.

12-летняя девочка выступила перед 42 тысячами зрителей в Мексике на концерте отца. Она спела о недавно сделанном пирсинге на пальцах.

До этого дочь Кардашьян и Уэста снялась в рекламе бренда матери.

Накануне Ким Кардашьян снялась в серебристом корсетном платье с откровенным декольте из винтажной коллекции Mugler 1986 года. Модель также надела массивные серьги. Звезде реалити-шоу собрали волосы в высокий хвост и сделали макияж с коричневыми тенями. Бизнесвумен была запечатлена на фоне елки с подросшими детьми: 12-летней Норт, 10-летним Сентом, 7-летней Чикаго и 6-летним Псалмом.

Ранее Пэрис Хилтон намекнула, что хочет помочь Бритни Спирс вернуться на сцену.