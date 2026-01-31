В Госдуме рассказали о тяжелом положении удерживаемых в Сумской области россиян

Представители украинской власти изъяли у 12 удерживаемых в Сумах курян документы и запретили им свободно передвигаться. Об этом ТАСС заявила депутат Государственной думы Ольга Германова, представляющая Курскую область.

«Наши люди находятся на Украине в положении заложников, если не сказать хуже. Поступают сообщения о крайне плохом питании, ограничении передвижения. Известно, что у людей забрали документы», — заявила депутат.

Германова уточнила, что после вторжения украинских военных в Курскую область она встречалась с жителями приграничных районов в пунктах временного размещения. Тогда люди передали ей списки с именами родственников, предположительно находящихся в Сумах.

«Эти данные я передала уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой», — сказала Германова, добавив, что омбудсмен отреагировала на все обращения и приняла переданную информацию в работу.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинское командование продолжает удерживать в Сумской области 12 гражданских лиц, являющихся жителями Курской области. По словам дипломата, власти Украины требуют обменять этих людей на военнослужащих ВСУ.

Ранее Москалькова предложила обсудить открытие перехода между Россией и Украиной.