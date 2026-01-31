Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Госдуме рассказали о тяжелом положении удерживаемых в Сумской области россиян

Депутат Германова: куряне находятся на положении заложников в Сумской области
Суспильне

Представители украинской власти изъяли у 12 удерживаемых в Сумах курян документы и запретили им свободно передвигаться. Об этом ТАСС заявила депутат Государственной думы Ольга Германова, представляющая Курскую область.

«Наши люди находятся на Украине в положении заложников, если не сказать хуже. Поступают сообщения о крайне плохом питании, ограничении передвижения. Известно, что у людей забрали документы», — заявила депутат.

Германова уточнила, что после вторжения украинских военных в Курскую область она встречалась с жителями приграничных районов в пунктах временного размещения. Тогда люди передали ей списки с именами родственников, предположительно находящихся в Сумах.

«Эти данные я передала уполномоченному по правам человека Российской Федерации Татьяне Москальковой», — сказала Германова, добавив, что омбудсмен отреагировала на все обращения и приняла переданную информацию в работу.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинское командование продолжает удерживать в Сумской области 12 гражданских лиц, являющихся жителями Курской области. По словам дипломата, власти Украины требуют обменять этих людей на военнослужащих ВСУ.

Ранее Москалькова предложила обсудить открытие перехода между Россией и Украиной.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!