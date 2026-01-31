Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Культура

Харламов и Мусагалиев заработают более 16 млн рублей за первый сольный концерт

«Звездач»: Харламов, Мусагалиев и Дорохов заработают 16 млн рублей за концерт
VK Видео

Ведущие шоу «Кстати» Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов заработают более 16 млн рублей за концерт в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Юмористы планируют выступить 17 апреля 2026 года в концертном зале Барвиха Luxury Village. При этом планируется именно музыкальный концерт в рамках творческого проекта шоуменов «Купание обезьяны в теплой воде». Стоимость билетов варьируется от 25 тыс. до 90 тыс. рублей.

Согласно афише, это будет первый сольный концерт коллектива. Он должен был пройти еще 6 декабря 2025 года, но был перенесен по техническим причинам.

Юмористы характеризуют «Купание обезьяны в теплой воде» как творческую коллаборацию, выступающую в стиле ска. Харламов и Мусагалиев являются солистами, а Дорохов ответ «за безумные танцы и харизматичную работу с публикой». В феврале 2025 года группа выпустила альбом, состоящий из девяти песен.

Ранее сообщалось, что билеты на Лепса продают за почти миллион рублей за 1,5 года до концерта.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!