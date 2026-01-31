Харламов и Мусагалиев заработают более 16 млн рублей за первый сольный концерт

Ведущие шоу «Кстати» Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов заработают более 16 млн рублей за концерт в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Юмористы планируют выступить 17 апреля 2026 года в концертном зале Барвиха Luxury Village. При этом планируется именно музыкальный концерт в рамках творческого проекта шоуменов «Купание обезьяны в теплой воде». Стоимость билетов варьируется от 25 тыс. до 90 тыс. рублей.

Согласно афише, это будет первый сольный концерт коллектива. Он должен был пройти еще 6 декабря 2025 года, но был перенесен по техническим причинам.

Юмористы характеризуют «Купание обезьяны в теплой воде» как творческую коллаборацию, выступающую в стиле ска. Харламов и Мусагалиев являются солистами, а Дорохов ответ «за безумные танцы и харизматичную работу с публикой». В феврале 2025 года группа выпустила альбом, состоящий из девяти песен.

Ранее сообщалось, что билеты на Лепса продают за почти миллион рублей за 1,5 года до концерта.