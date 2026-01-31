Книга Захара Прилепина вышла в европейской стране

В Болгарии перевели и издали сборник рассказов Захара Прилепина «Собаки и другие люди». О презентации издания в европейской стране сообщает ТАСС.

Презентация прошла в «Русском доме» в Софии, познакомиться с издателем и переводчиком пришли около 200 человек.

«Издание книги Захара Прилепина в Болгарии стало настоящим прорывом, ведь книга появилась в Европейском союзе вопреки Европейскому союзу», — заявила профессор-филолог Софийского университета Дарина Григорова.

По словам переводчицы Сирмы Александровой, перевести книгу Прилепина на болгарский язык ей помогли стихи Пушкина, которые она учила в детстве в России.

В обращении к болгарским читателям Прилепин назвал книгу одной из самых дорогих для себя, потому что она родилась из попытки понять его питомцев — собак, котов и попугаев.

Директор болгарского издательства «Книжен плых» Александр Сивилов добавил, что планирует выпустить и другие книги российских авторов на болгарском языке: исторический роман Прилепина, фантастический — Виктора Пелевина и новую книгу Александра Дугина.

В России тираж сборника превысил 150 тыс. экземпляров.

Новый роман «Тума» вышел у Прилепина в 2025 году.

