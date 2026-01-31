Размер шрифта
В старинной римской базилике обнаружили лик премьера Италии

Repubblica: ангел в римской церкви стал похож на Мелони после реставрации фрески
Лик главы правителства Италии Джорджи Мелони нашли на древней римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина после реставрации фрески. Об этом сообщает la Repubblica.

Как отмечается, восстановлением занимался непрофессиональный реставратор, выполнивший работу на добровольной основе. В беседе с журналистами он заявил, что не предполагал никакого сходства лика одного из ангелов с Мелони. Его усмотрел настоятель церкви Даниэле Микелетти, который подчеркнул, что не видит в этом ничего предосудительного.

«Это — метафора душ в чистилище, в церквях полно изображений, но это не значит, что все святые. И ангел с лицом Мелони не означает, что она в чистилище или уже в раю», — подчеркнул Микелетти.

Настоятель храма уточнил, что фреска не имеет исторической ценности и была выполнена относительно недавно. Поэтому, по словам Микелетти, ее реставрация не требовала какого-либо особенного согласования с учреждениями по охране культурного наследия.

До этого в Перу археологи нашли цветной барельеф возрастом от трех до четырех тысяч лет. Фреска, выполненная в рельефной технике, с одной стороны изображает рыбу, запутавшуюся в сетях, а с другой — содержит символические мотивы, такие как звезды и растения. Благодаря своему уникальному рельефу и выразительности, эта находка получила название «3D-фреска».

Ранее в Швейцарии собрали самую большую в мире фреску из конструктора Lego.
 
