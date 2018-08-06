National Interest рассказал о «секретном» оружии танка «Армата»

Американский журнал The National Interest назвал комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит» «секретным» оружием танка Т-14 «Армата», хотя о нем стало известно еще в 2016 году.

В издании отмечают, что «Афганит» имеет много «инноваций и систем, не виданных ранее на КАЗ». Одним из его преимуществ названо одновременное использование в одном комплексе защиты «Дрозд» и «Штора», в то время как до «Арматы» в более ранних советских и российских танках эти системы не были интегрированы в КАЗ.

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Также американские журналисты обратили внимание на две активные фазированные антенные решетки, которыми оснащен «Афганит». Такая система обнаружения обеспечивает угол обзора более 90° слева и справа. Помимо способности работать в активном и пассивном режиме, «Афганит» может засекать радиолокационные станции обнаружения целей и перехватывать сигналы запуска противотанковых ракет.

В числе других достоинств российского КАЗ журнал упоминает наличие установок для создания дымовых завес и запуска ударных снарядов со скоростью 1,7 км/ч.

Ранее сообщалось, что американские СМИ сравнили российский танк T-14 «Армата» и созданный в США танк Abrams.