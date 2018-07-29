Во Владивостоке прошел парад в честь Дня ВМФ

Во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота прошел парад кораблей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николая Воскресенского.

Также был проведен военно-спортивный праздник, в ходе которого корабли Тихоокеанского флота продемонстрировали действия сил по предназначению.

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По словам офицера, командующий флотом Сергей Авакянц обошел парадный строй кораблей на катере, после чего поздравил моряков, жителей и гостей Владивостока с борта флагмана Тихоокеанского флота — ракетного крейсера «Варяг».

Ранее сообщалось, что в состав ВМФ вошел фрегат «Адмирал Горшков».