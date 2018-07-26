Асад рассказал о судьбе оставшихся в Сирии «Белых касок»

Президент Сирии Башар Асад заявил, что члены организации «Белые каски», которые отказались сложить оружие и воспользоваться амнистией, будут ликвидированы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В интервью российским СМИ глава САР также сравнил «Белых касок» с террористами.

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«Судьба «Белых касок» такая же, как у любого террориста. У них есть два пути — либо сложить оружие и воспользоваться амнистией, как это происходит на протяжении четырех или пяти лет, либо быть ликвидированными, как и другие террористы», — подчеркнул Асад.

Ранее сообщалось, что Израиль по просьбе США, Канады и ряда европейских стран эвакуировал из Сирии около 800 «Белых касок» и их семьи.