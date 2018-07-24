В США решили продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

В американском конгрессе намереваются продлить запрет на сотрудничество США и России на уровне Минобороны. Об этом свидетельствуют отчеты, подготовленные комитетами по ВС сената и палаты представителей.

В тексте законопроекта отмечается, что американская сторона намерена отказаться от военного сотрудничества с Россией в целях «противостояния» ей.

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Также в документе подчеркивается необходимость «обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружения к американскому». Кроме того, американская сторона намерена выделить

$250 млн на поставки оружия украинской стороне.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что российская сторона никогда не станет «другом» США.