СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям на востоке Сирии

Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по мирным жителям в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.

По данным агентства, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Как отмечается, под удар коалиции США попали мирные жители, которые убегали из города Эс-Суса.

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При этом данный город находится под контролем террористической группировки «Исламское государство».

Ранее СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.