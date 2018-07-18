СМИ рассказали о действующих в США агентах влияния Китая

Спецслужбы США уже давно отслеживают тайные попытки Китая оказать политическое влияние внутри страны, пишет The Daily Beast.

Один из бывших аналитиков ЦРУ сказал, что действующие в Соединенных Штатах агенты влияния из Пекина стремятся «обратить американцев против интересов собственного правительства и интересов своего общества».

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В материале упоминается Объединенный фронт Коммунистической партии КНР, на интересы которого работает Ассоциация мирного воссоединения. Данная организация имеет отделения в более чем 70 странах, в том числе в Соединенных Штатах.

Daily Beast пишет, что «мирное воссоединение» было одной из первоначальных целей Объединенного фронта, а сама ассоциация по всему миру может работать по многим направлениям, включая вопросы территориальной целостности, а также спорные вопросы, связанные с Восточно-Китайским и Южно-Китайским морями.

Однако на данный момент ясно лишь то, что Объединенный фронт действует в десятках городов США уже много лет, и почти никто не знает об этом, добавляет издание.

Как утверждает Daily Beast, Ассоциация мирного воссоединения служит одним из основных связующих элементов между Коммунистической партией Китая и китайско-американскими общинами.

Издание напоминает, что в попытках повлиять на правительство и политику другого государства Коммунистическую партию Китая обвинила в мае Австралия.

Позже Австралия заявила о готовности ввести уголовную ответственность за вмешательство во внутреннюю политику государства.

В июне сообщалось, что экс-агента ЦРУ признали виновным в шпионаже на Китай.