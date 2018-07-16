На Украине рассказали о бесполезности танка «Оплот»

Бывший военный ВСУ Алексей Бобовников, руководивший танковым взводом, рассказал, почему на вооружение не поступают танки «Оплот». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам танкиста, завод, производящий «Оплоты», выпускает около 10 танков в год. Таким образом, для того, чтобы целиком оснастить хотя бы одну танковую бригаду сотней танков, понадобится 10 лет.

Реклама

«Пока мы перевооружим все вооруженные силы на «Оплоты», они уже устареют», — сказал Бобовников.

Он отметил, что «Оплот» не является танком последнего поколения и через «пятьдесят лет» будет уже не нужен вооруженным силам.

Ранее стало известно, что в ВСУ массово отказываются от использования украинского миномета «Молот».