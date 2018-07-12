Столтенберг: в НАТО услышали послание Трампа об увеличении расходов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса услышали послание президента США Дональда Трампа о необходимости повышения военных расходов. Об этом сообщается на сайте организации.

«Все союзники услышали сообщение президента Трампа громко и ясно. Мы понимаем, что этот американский президент очень серьезно относится к расходам на оборону», — сказал Столтенберг.

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По его словам, Трамп смог оказать «явное влияние» на ситуацию.

Ранее сообщалось, что Трамп добился увеличения расходов стран НАТО на оборону.

Он также назвал это решение «беспрецедентным».