Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одним из «фактических спонсоров» движения Талибан является Пентагон. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, бездоказательно обвиняю Москву в якобы сотрудничестве с талибами в Афганистане, Вашингтон пытается скрыть то, что Пентагон «фактически спонсирует» Талибан.

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Она также подчеркнула, что имеются свидетельства «спонсорства» Пентагона.

Захарова добавила, что Россия может контактировать с талибами только ради обеспечения безопасности российских граждан или для содействия процессу национального примирения.

Ранее сообщалось, что МИД России усомнился в возможности переговоров талибов и властей Афганистана.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.