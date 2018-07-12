Захарова назвала Пентагон «фактическим спонсором» талибов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одним из «фактических спонсоров» движения Талибан является Пентагон. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, бездоказательно обвиняю Москву в якобы сотрудничестве с талибами в Афганистане, Вашингтон пытается скрыть то, что Пентагон «фактически спонсирует» Талибан.
Она также подчеркнула, что имеются свидетельства «спонсорства» Пентагона.
Захарова добавила, что Россия может контактировать с талибами только ради обеспечения безопасности российских граждан или для содействия процессу национального примирения.
Ранее сообщалось, что МИД России усомнился в возможности переговоров талибов и властей Афганистана.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.