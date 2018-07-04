Трамп выразил надежду, что США никогда не используют свою армию

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Американский президент Дональд Трамп выразил надежду на то, что США никогда не воспользуются своими вооруженными силами. Текст его речи размещен на официальном сайте Белого дома.

По словам Трампа, власти занимаются возрождением вооруженных сил, которое необходимо для восстановления безопасности страны. Он уточнил, что на эти цели в 2018 году выделят $700 млрд, а в следующем — $716 млрд.

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«Мы восстанавливаем наши вооруженные силы… И мы делаем их настолько масштабными, мощными и сильными. Сильнее чем когда-либо. И, надеюсь, нам никогда не придется их использовать», — заявил Трамп.

Он добавил, что, чем сильнее становится американская сторона, тем меньше вероятность использования вооруженных сил.

Ранее Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска, которые станут новой ветвью американской армии.