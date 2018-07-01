В США заявили об успешных испытаниях ядерной бомбы
Военные США провели квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12. Об этом пишет Military.com.
По данным портала, в испытаниях участвовали стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.
Как отмечается, в ходе испытаний было установлено, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям.
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При этом, по словам представителя ВВС США, испытания по тестовой сборке B61-12 прошли 9 июня на военном полигоне в штате Невада.
Ранее в США рассказали об испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы.
Как отмечалось, новая бомба США будет в три раза точнее предшествующих.