Президент Афганистана объявил об окончании перемирия с «Талибаном»

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об окончании перемирия с террористами «Талибана». Об этом сообщает TOLOnews.

«Президент Гани заявил, что прекращение огня завершено, и силы безопасности продолжат операции. Он отметил, что многие члены «Талибана» хотят мира, и перемирие доказало, что «Талибан» устал от войны», — говорится в сообщении телеканала.

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По словам главы государства, власти не намерены создавать зоны безопасности для боевиков или отдавать территории кому-либо. Гани подчеркнул, что правительство хотело бы превратить «Талибан» в политическую группу.

Ранее власти Афганистана продлили перемирие с талибами.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.