Глава штаба ВВС Германии заявил о плохом состоянии авиапарка

Начальник штаба военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхартц заявил, что немецкий авиапарк находится в плохом техническом состоянии, сообщает Reuters.

«Люфтваффе находится в плохом состоянии», — заявил Герхартц во время выступления перед депутатами Бундестага в Берлине.

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По его мнению, немецкая военная авиация нуждается в срочном финансировании. Он рассказал, что побывал на различных аэродромах, провел беседы с военными и выявил наличие серьезных проблем в готовности немецких ВВС.

По словам Герхартца, часть самолетов не сможет летать из-за недостатка запчастей. Он подчеркнул, что срок ремонта самолетов Eurofighter вырастет до 14 месяцев, что, по его мнению, является неприемлемым.

Ранее сообщалось, что сторонники канцлера ФРГ Ангелы Меркель предложили увеличить военный бюджет Германии.