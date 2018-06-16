Премьер Японии допустил создание международного фонда денуклеаризации КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство страны допускает создание международного фонда для финансирования денуклеаризации Северной Кореи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Абэ не исключил возможность создания структуры, через которую международное сообщество могло бы финансировать полную денкулеаризацию Корейского полуострова.

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Как отмечается, премьер также допускает создание механизма отказа КНДР от ядерного вооружения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном ядерная угроза миру со стороны Северной Кореи исчезла.

По его словам, до того, как он занял должность президента США, «все предполагали, что мы собирались воевать с Северной Кореей».