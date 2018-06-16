Российские подлодки вошли в рейтинг самых опасных субмарин мира

Журнал The National Interest опубликовал рейтинг самых опасных подлодок мира, в который вошли три российские субмарины.

Данный список был составлен из подлодок, которые либо уже стоят на вооружении, либо в скором времени поступят в эксплуатацию.

Как отмечается, российские подлодки вошли в топ пять рейтинга самых «смертоносных» субмарин в мире, по версии журнала.

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В список вошли АПЛ четвертого поколения проекта 955 «Борей», подлодка проекта 667БДРМ «Дельфин» и многоцелевая АПЛ проекта 885 «Ясень».

При этом в рейтинге также присутствуют американские подлодки классов «Огайо» и «Колумбия».

Ранее СМИ сравнили российские и американские подлодки.